publié le 30/10/2016 à 15:28

L'OGC Nice s'est largement imposé 4-1 contre un FC Nantes totalement dominé. Le leader du championnat de France de Ligue 1 en profite pour reprendre six points d'avance sur ses dauphins parisien et monégasque. Les hommes de Lucien Favre sont parfaitement entrés dans leur rencontre. On joue depuis moins de dix minutes lorsque Cyprien profite d'un bon travail de la paire Belhanda-Balotelli pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 9e). Les Aiglons poussent et ne vont pas tarder à faire le break par son attaquant star, Mario Balotelli. L'Italien prend la profondeur et trompe Riou d'un pointu (2-0, 27e). Les Nantais reprennent du poil de la bête mais ni Gillet (33e) ni Bammou (34e) ne trompent la vigilance de la défense niçoise.



Au retour des vestiaires, c'est Nantes qui revient avec les meilleures intentions. Bodmer se fait chiper la balle à l'entrée de sa surface de réparation par Sala qui na plus qu'à conclure face à Cardinale (2-1, 48e). On pense les Canaris capables de revenir au score mais c'est là que Nice montre tout son talent. Après une série d'occasions nantaises, Pléa remporte son duel de la tête face à Riou trop friable et agrandit l'écart (3-1, 60e). Quelques minutes plus tard, c'est le jeune espoir Cyprien qui est trouvé au point de pénalty et qui fusille le gardien adverse (4-1, 64e). L'OGC Nice conforte son fauteuil de leader avant de recevoir Salzbourg jeudi 3 novembre en Ligue Europa.