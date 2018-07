publié le 30/05/2018 à 11:09

Plus de 1,153 milliard d'euros par an : voilà la manne des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, a annoncé mardi 29 mai la Ligue de football professionnel (LFP). Le grand gagnant de l'appel d'offres hier est le groupe espagnol Mediapro, le grand perdant Canal+.



Un "tournant" qui "confirme la dimension internationale du football français et la dimension globale de l'attractivité de notre sport": la LFP a atteint et dépassé son objectif, celui de dépasser le milliard d'euros annuel de droits TV, pour la période 2020-2024. C'est plus de 60% de plus que pour la période précédente (726,5 pour la L1 seule sur 2016-2020): "une augmentation significative, qui va permettre d'accélérer le cercle vertueux que nous avons commencé à créer", s'est félicité le directeur général de l'instance, Didier Quillot.



"Il y a eu de nouveaux investisseurs, de nouveaux investissements, de nouveaux revenus et cela va continuer à accélérer ce cercle vertueux". Cette journée "longue, riche en suspense et en émotion", dixit la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour, a fait un heureux, le groupe espagnol Mediapro qui a raflé les lots principaux, et un grand perdant, Canal+.



"Partenaire du football français depuis 1984", dixit Didier Quillot, Canal "n'est plus attributaire d'aucun lot" bien qu'il ait fait des offres "sur chacun des 7" mis en vente."Canal aurait pu remporter des lots, ils ont manqué d'ambition sur cet appel d'offres", a taclé l'influent président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas à l'issue de la conférence de presse.

Droits TV : le championnat de France de Ligue 1 vaut-il 1 milliard d'euros ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Droits TV : le championnat de France de Ligue 1 vaut-il 1 milliard d'euros ? Oui

Non

Ne se prononce pas