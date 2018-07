publié le 16/07/2018 à 14:42

Ils ont le sourire ! Les Bleus ont remporté une deuxième étoile en battant la Croatie 4 buts à 2, le dimanche 15 juillet, à Moscou. Vingt ans après la première victoire de l'équipe de France, le 12 juillet 1998, Didier Deschamps, qui fut capitaine et désormais sélectionneur, remporte son deuxième titre de champion du monde. Il rejoint donc Mario Zagallo, le Brésilien et Franz Beckenbauer, l'Allemand, parmi les hommes à avoir soulevé la coupe comme joueur puis comme entraîneur.



Les 23 ont fêté leur victoire sur le terrain du stade Loujniki, chacun a posé avec la coupe entre les mains. Ils ont laissé explosé leur joie sous des trombes d'eau car la pluie s'est invitée à la fin de la rencontre. Le règlement de la Fifa précise que seuls les vainqueurs et les chefs d'État ont le droit de toucher le trophée d'un peu plus de six kilos.