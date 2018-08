Deschamps pourrait poursuivre Dugarry en justice

Crédit : FRANCK FIFE / AFP et SIPA

Didier Deschamps et Christophe Dugarry sont en guerre ouverte depuis cet été

publié le 22/08/2018 à 11:29

Rien ne va plus entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry : les deux anciens champions du monde sont en guerre ouverte par médias interposés depuis le début de l'été. Mais pour le sélectionneur des Bleus, son ancien coéquipier est allé trop loin dans ses attaques. Didier Deschamps "réfléchit à d'éventuelles poursuites devant les tribunaux", selon Le Parisien.



Lorsqu'il avait refusé de sélectionner Karim Benzema pour la Coupe du Monde en Russie, Didier Deschamps avait été critiqué par l'ancien sportif. "Dugarry ose dire que je prends la France en otage. Cela dépasse l’entendement. On a vécu des choses ensemble donc je sais qu’en termes d’état d’esprit, sincèrement, j’ai vu beaucoup mieux", réagissait le sélectionneur des Bleus le 20 juillet dernier.

Un mois plus tard, Christophe Dugarry répliquait dans son émission sur RMC. Le consultant sportif a accusé Didier Deschamps d'être "prêt à faire des choses pour arriver au plus haut niveau". "Je me rends compte qu’il est dans beaucoup d’affaires. Il peut dire que je suis une pipe, mais remettre en doute mon état d’esprit quand je vois tout ce qui tourne autour de lui, je trouve ça incroyable."

Le sélectionneur des Bleus estime selon Le Parisien qu'une ligne rouge a été franchie, et envisage donc de porter l'affaire en justice. Son avocat juge que Christophe Dugarry ne s'attaque plus seulement au sélectionneur mais à l'homme, et pointe les conséquences de ses propos sur la famille de Didier Deschamps.