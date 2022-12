Décès de Pelé : a-t-il vraiment marqué plus de 1.000 buts ?

Sacré trois fois champion du monde et six fois champion du Brésil. Mais aussi élu athlète du siècle par le Comité international olympique (CIO) et joueur du XXe siècle par la FIFA. Pelé est décédé ce jeudi 29 décembre, laissant le monde du football orphelin de l'une de ses plus grandes icônes. Son palmarès pourrait même être complété par le titre de meilleur buteur de tous les temps si cette statistique n'était pas la source d'éternels débats.

Pelé, né Edson Arantes do Nascimento, le clamait haut et fort : avec 1.283 buts inscrits tout au long de sa carrière, il règne en maître sur le classement des meilleurs marqueurs. Or, la véracité de cette donnée a sans cesse été remise en question par les observateurs du ballon rond. Plusieurs paramètres permettent de mettre en perspective le nombre de buts inscrits par le Brésilien jusqu'à, potentiellement, le faire descendre en dessous de la barre symbolique des 1.000 buts.

Trahi par les matchs amicaux

Le 14 mars 2021, le Portugais Cristiano Ronaldo inscrit un triplé - à l'époque avec le maillot de la Juventus Turin - et atteint les 770 buts dans sa carrière. Dans la foulée, le "Roi" Pelé réagit sur Instagram et félicite CR7 pour "avoir battu (son) record de buts en matchs officiels" qui s'élève, d'après plusieurs sources, à 767 buts. Pourtant, dans sa "bio" Instagram, le Brésilien indique toujours être le "Leading Goal Scorer of All Time (1,283)" ("Meilleur buteur de tous les temps (1.283 buts)").

Cette ambigüité réside dans le caractère officiel ou non-officiel des matchs dans lesquels les buts sont inscrits. Pelé comptabilisait tous ses buts, même ceux dans les matchs amicaux. Pratique qui n'est plus faite de nos jours. Seuls les buts inscrits dans les rencontres officielles entrent dans les statistiques individuelles des joueurs.

Entre 1956 et 1977, l'attaquant brésilien a joué un très grand nombre de matchs amicaux que ce soit avec son club de cœur Santos FC, les New-York Cosmos ou encore la sélection brésilienne. Au cours de ces rencontres, il aurait alors inscrit environ 516 buts.

Des buts en sélection militaire

En plus des matchs amicaux, Pelé a marqué lors de rencontres que beaucoup remettent en question. Par exemple, en 1959, il effectue son service militaire et joue dans l'équipe militaire du Brésil. Le site RSSSF, qui regroupe un très grand nombre de statistiques en lien avec le football, rapporte qu'il y aurait inscrit 16 buts. Deux ans auparavant, il aurait compté 6 autres réalisations avec une équipe mélangeant des joueurs de Santos et Vasco.

Mais rien n'est sûr. Les statistiques des années 1950-70 n'étaient pas aussi développées qu'au XXIe siècle où Cristiano Ronaldo et Lionel Messi battent un à un les records. Ce mystère participe à la légende du Roi Pelé qui, record de buts ou non, restera pour toujours dans l'histoire du sport le plus populaire du monde.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info