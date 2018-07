publié le 04/07/2018 à 07:15

L'Angleterre a mis fin à la malédiction qui la poursuivait lors des séances de tirs au but en Coupe du monde, remportant mardi 3 juillet la toute première série de son Histoire contre la Colombie en huitièmes de finale du Mondial 2018. "Première série de tirs au but remportée dans une phase finale après trois échecs. L'Angleterre a inventé le football, mais elle a gagné un seul Mondial, en 1966, il y a cinquante-deux ans", rappelle Pascal Praud.



"Quand la Colombie a égalisé dans le temps additionnel, quand la séance de tirs au but est arrivée, chacun a imaginé qu'une malédiction planait sur la sélection", poursuit-il. "L'Angleterre affrontera la Suède en quarts de finale, et elle sera favorite", ajoute le journaliste.

"Elle n'est pas dans le tableau des Bleus. France-Angleterre, c'est donc possible, mais uniquement en finale le 15 juillet", pronostique Pascal Praud.