publié le 11/07/2018 à 00:00

Dans cinq jours, une nouvelle génération bleue succédera peut-être à celle de 1998 au palmarès de la Coupe du Monde. Cela ne dérange absolument pas Bixente Lizarazu, heureux après la victoire de la France face à la Belgique (1-0). "Cette équipe est incroyable de solidarité, se réjouit-il. Elle est jeune, elle est tellement jeune et ce qu'elle a réussi à faire là... C'était un match de puncheurs, ça pouvait basculer des deux côtés (...) et celui qui marquait avait forcément un avantage".



"Mais défensivement en deuxième période ce qu'on a fait c'était fantastique, on a super bien défendu, poursuit l'ancien défenseur, âgé de 48 ans. Raphaël Varane, il a été impérial, et puis surtout on les empêché de trop centrer, de frapper, on les a maintenu à distance. On a quand même réussi à isoler cette attaque de feu, ils avaient mis 14 buts (...) Chapeau pour ce match. On a souffert mais bravo aux Bleus et bravo à Didier Deschamps".

Iil connaît bien son boulot, il connaît très bien son boulot Bixente Lizarazu Partager la citation





Le sélectionneur, "Liza", souhaite en parler plus longuement et rendre hommage au sélectionneur français. "J'ai un rapport privilégié (...) avec lui. J'ai vécu cette période très douloureuse qu'il a connu où il a été sévèrement critiqué par son jeu, par ses choix de joueurs... Sauf qu'il connaît bien son boulot, il connaît très bien son boulot, et surtout il sait construire une équipe avec une mentalité".

Lizarazu salue encore "la régularité dans la performance, la maîtrise du sujet" de cette équipe de France, finaliste de l'Euro en 2016 et du Mondial 2018. Il voit en elle "une équipe de chiens, jusqu'au bout. Elle ressemble à Didier, au joueur qu'il était, au capitaine qu'il était, et en tant que sélectionneur je trouve que son grand mérite, contre vents et marées, c'est d'avoir constitué une armée en quelque sorte, et pourtant avec des jeunes joueurs".