La Coupe du Monde suscite l'engouement populaire durant 5 semaines. Mais elle est aussi source de très nombreux paris. À l'issue des matches de pool cette année, 363 millions d'euros ont été misés, c'est 160 millions de plus que pour l'Euro 2016 dans son intégralité.



Patrick Buffard, directeur général délégué de la Française des Jeux (FDJ) s'attend notamment à "un record de tous les temps" pour la finale France-Croatie dimanche 15 juillet à 17h. "Déjà pour France-Belgique nous avions battu des records et nous étions au-dessus de la finale de l'Euro 2016", confie Patrick Buffard, "plusieurs millions de parieurs ont tenté leur chance, il y a un vrai engouement". Concernant le choix des équipes sur lesquels les gens misent : "En France, les parieurs sont supporters de l'équipe de France et cela se traduit dans la cote, elle est assez basse."



Selon les chiffres il y a eu une vraie explosion des paris entre 2016 et 2018, et pour Patrick Buffard il y a plusieurs raisons à cela : "le développement régulier de l'activité de paris sportifs depuis plusieurs années" et aussi "la trajectoire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde".