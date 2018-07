publié le 06/07/2018 à 07:34

À 16 heures, la France débutera son quart de finale du Mondial face à l'Uruguay, dans le stade de Nijni Novgorod. Sur place, 2.000 supporters sont attendus pour soutenir les Bleus. "On va essayer de faire le maximum en tribune (....) On espère que les joueurs nous verrons et nous entendrons", explique Hervé Mougin, le président-fondateur des Irrésistibles le club de supporters qui suit les Bleus sur toutes leurs rencontres.



Les matches contre le Pérou ou l'Argentine l'ont montré : les supporters sud-américains sont très nombreux. "Ce sera encore le cas aujourd'hui, amis de manière un peu moins importante quand même. Les Uruguayens suivent beaucoup leur sélection, mais ce n'est pas encore au niveau des Péruviens et des Argentins. C'est un plus petit pays aussi, mais avec 3-4 millions d'habitants, ils seront beaucoup plus présents que nous avec 67 millions", souligne Hervé Mougin.

La cause de cette sous-représentation des supporters tricolores dans les stades : "un problème d'habitude de suivre son équipe nationale", pour Hervé Mougin, qui rappelle également qu'il y a eu peu de communication lors de la mise en vente des places pour le Mondial en France. "Il y a encore du travail à faire par rapport à ça".