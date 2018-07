et AFP

publié le 18/07/2018 à 19:00

Retour aux sources pour les vainqueurs de la Coupe du Monde 2018. Benjamin Pavard à Jeumont, Raphaël Varane à Lens, Hugo Lloris à Nice, Antoine Griezmann à Mâcon... Les Bleus rentrent chez eux mercredi 18 juillet, après avoir célébré leur retour de Russie à Paris lundi 16 juillet.



Benjamin Pavard, le défenseur de l'équipe de France, a été accueilli en héros à Jeumont (Nord), où il a grandi. Le joueur de 22 ans, inconnu avant le Mondial, s'est fait un nom grâce à son but d'anthologie marqué en 8e de finale face l'Argentine (4-3). "Merci du fond du cœur. On est extrêmement fier du champion mais surtout du jeune homme que tu es", a déclaré le maire Benjamin Saint-Huile en lui remettant la médaille de la ville. "Les enfants de cette ville ont désormais un repère, un exemple."

"Désolé je n'ai plus beaucoup de voix, a lancé Benjamin Pavard devant les 300 invités. C'est un honneur et une fierté d'être ici. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. Vous avez un coeur énorme à Jeumont, cette récompense est aussi pour vous". Il est ensuite sorti pour remercier les centaines de supporters venus l'apercevoir devant l'hôtel de ville.

Benjamin Pavard montre sa médaille de champion du monde à ses supporters à Jeumont mercredi 18 juillet 2018 Crédit : FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Barathon pour Hugo Lloris

À Nice, le capitaine des Bleus Hugo Lloris a été reçu par le maire Christian Estrosi. Il a pris un bain de foule sur le balcon de l'hôtel de ville, au pied duquel de nombreux supporters s'étaient réunis pour l’acclamer. "Ça fait chaud au coeur", a confié le capitaine de l'équipe de France au micro de RTL.



"Je n'ai pas de mots pour vous remercier, c'est tellement fort", a-t-il lancé à la foule, accompagné de ses deux filles. "Je n'ai pas encore réalisé qu'on a gagné la Coupe du monde." Hugo Lloris a reçu le trophée de la ville de Nice. Il a aussi promis de tenir un pari fait en janvier : faire la tournée des bars de Nice s'il devenait champion du monde.

Raphaël Varane a choisi un retour plus discret, et s'est rendu dans la matinée au RC Lens où il a été formé. Il a rencontré et salué les joueurs du club, médaille d'or autour du cou. Le joueur de 25 ans a également doit revenir fin juillet dans sa ville natale Hellemmes pour une cérémonie publique.



Antoine Grizemann est attendu à Mâcon dans la soirée mercredi 18 juillet, vers 19h30, pour saluer à son tour les supporters depuis le balcon de la mairie.