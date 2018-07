publié le 15/07/2018 à 09:23

Il ne reste plus qu'un match dans cette 21e Coupe du monde de football de l'histoire, la finale, avec l'équipe de France en quête d'une deuxième étoile, 20 ans après le sacre des Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu, Didier Deschamps... Les Bleus sont opposés à la Croatie, dimanche 15 juillet (17 heures, heure française) au stade Loujniki de Moscou.



Sont-ils archi-favoris ? Les Croates vont-ils payer leur trois prolongations en 8e, quart et demi-finale ? Quels sont les points commun et les différences entre la génération 98 et celle d'aujourd'hui ? Entouré de David Aiello, Sébastien Tarrago, Hervé Penot et Jean-Philippe Goron, Pascal Praud s'interroge.

Mais d'abord, l'animateur de On refait le match, transformé en On refait le Mondial depuis le 16 juin, se demande si la France est devenue un pays de football. "Trois finales en 20 ans (...) Qui a fait mieux ? Personne", relève-t-il, après avoir poussé un coup de gueule. "Je suis scandalisé. La Fifa a demandé aux diffuseurs de ne plus montrer des jeunes femmes pendant les matches. On est chez les fous (...) Je trouve ça bête, je trouve ça ridicule".

