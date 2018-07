et Loïc Farge

publié le 11/07/2018 à 09:30

"Ah que la victoire est belle, elle fait du bien !", comme me le disait un proche du président de la République. Un président qui, pour commencer, adore vraiment le foot. Ce n'est pas du chiqué comme Jacques Chirac, qui n'y connaissait rien de rien, mais se voulait en communion avec l'équipe de France et avec les Français.



Emmanuel Macron, vrai supporteur de l'OM, n'est pas un opportuniste. Il vibre, comme vous, comme moi. Il apprécie une tactique, un beau geste, des joueurs d'exception, des artistes. Ce dont le team tricolore ne manque pas.

On a vu la joie presque sans retenue du chef de l'État exploser en fin de match, comme nous avons tous explosé. Mais politiquement, c'était aussi une sacrément bonne affaire que ce succès tant attendu.



Lorsqu'il s'était rendu à Clairefontaine avant la compétition, le Président avait dit aux joueurs qu'il fallait qu'ils aillent "arracher la victoire". Emmanuel Macron avait rompu avec le discours traditionnel des chefs d'État en visite, puisqu'il avait insisté sur la gagne. Alors qu'en général, un visiteur de marque reste plus prudent et demeure dans la tradition du baron de Coubertin qui considérait que "l'important c'est de participer". Mais le chef de l'État voulait rester fidèle à son image de compétiteur et de gagneur.