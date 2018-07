publié le 26/06/2018 à 19:16

"Tout n'a pas été parfait", a concédé Antoine Greizmann à l'issue du dernier match de poule de la France, qui a concédé le nul sur un score vierge face au Danemark mardi 26 juin. L'attaquant star de l'équipe de France, remplacé par Nabil Fekir, n'est pas encore véritablement rentré dans son Mondial.



"J'ai besoin de continuer à jouer", a réagi le joueur de l'Atlético Madrid. "Je suis habitué à jouer (dans cette composition, le 4-2-3-1) en club, donc c'est parfait pour moi (...) En première période je suis assez content, la deuxième j'ai essayé d'être plus près de la surface donc j'ai touché moins de ballon. Je vais monter en puissance et tout va aller bien."

À propos des performances parfois poussives de l'équipe de France, Antoine Griezmann se montre réaliste. "Les gens attendent beaucoup de buts, des beaux gestes, mais on n'est pas là pour ça. On veut gagner, on veut être premier, on veut être en huitièmes. C'est ce qui a été fait." Et de conclure : "Il y a encore des trucs à régler mais on se sent mieux dans ce système, on est en train de prendre confiance. Les huitièmes, c'est un match et tu sors, on va voir si on a le potentiel pour aller loin."