publié le 26/10/2016 à 23:00

L'Olympique de Marseille n'est pas tombé dans le piège. Pour son entrée en Coupe de la Ligue, mercredi 26 octobre au stade des 16es de finale, le club phocéen a souffert sur la pelouse du Clermont Foot (14e de Ligue 2) mais a fini par s'imposer et se qualifier pour les huitièmes (1-2). Malgré un but de Fabien Centonze (52e), le nouvel entraîneur marseillais Rudi Garcia a pu compter sur les buts de Zinédine Machach (45e) et Bafétimbi Gomis (68e) pour s'adjuger sa première victoire à la tête du club qu'il a rejoint juste avant le "Clasico" contre le PSG qui s'était soldé sur un score nul et vierge.



Dans le même temps, six autres rencontres avaient lieu. Le Toulouse FC a fait le travail face à l'AJ Auxerre, formation de Ligue 2, en s'imposant sur le plus petit des scores (1-0) grâce à une réalisation de Jullien. Dans le derby breton, Rennes s'est imposé sur le fil face au FC Lorient dans un match riche en buts (3-2). Les Rennais avaient pourtant fait le break grâce à Henrique (16e) et Said (59e) mais a bien cru tout perdre en fin de match sur les buts de Waris (87e) et Lautoa (90e+2). Finalement, à la 90e+5, Pedro Henrique a redonné un avantage définitif aux hommes de Christian Gourcuff.



Trois victoires aux tirs au but

Le carton de la soirée est signé Nancy, tombeur de Caen sur le score de 4-2. Les Nancéiens peuvent se réjouir de la prestation de Mandanne, auteur d'un doublé en première période. Les trois derniers matches de la soirée se sont terminés aux tirs au but. Cela a profité à Guingamp, vainqueur à Bastia, à Sochaux qui a pu se défaire de Dijon, mais aussi au FC Metz qui a écarté le Paris FC.

Plus tôt dans la journée, les Girondins de Bordeaux ont éliminé La Berrichonne de Châteauroux (0-2). À signaler dans ce match un superbe but de Kamano, qui a su envoyer un ballon en pleine lucarne.



Les résultats des 16es de finale

Mardi 25 octobre

Stade Lavallois - Montpellier HSC : 0-2

FC Nantes - Angers SCO : 2-1



Mercredi 26 octobre

Châteauroux - Girondins de Bordeaux : 0-2

AS Nancy-Lorraine - SM Caen : 4-2

Dijon FCO - FC Sochaux-Montbéliard : 1-1 (4-5 aux tirs au but)

SC Bastia - EA Guingamp : 1-1 (3-4 aux tirs au but)

Paris FC - FC Metz : 1-1 (6-7 aux tirs au but)

Stade Rennais - FC Lorient : 3-2

Toulouse FC - AJ Auxerre : 1-0

Clermont Foot - Olympique de Marseille : 1-2