publié le 27/06/2016 à 06:43

16 tournois disputés, 7 finales jouées et pourtant 23 années sans titre. La série noire de l'Argentine se poursuit alors que Lionel Messi et ses coéquipiers ont une nouvelle fois été battue en finale de la Copa America. Pour la deuxième année consécutive, la Albiceleste s'est heurtée à la plus haute marche du podium laissant ainsi le titre au Chili.





Comme en 2015, la finale de la Copa America 2016 s'est décidée aux tirs au but et comme en juillet dernier, les Argentins ont craqué et sont repartis les mains vides pour leur troisième finale en trois ans. Le Chili conserve ainsi son titre et ainsi une seconde ligne à son palmarès grâce à son sang-froid aux tirs au but (0-0 a.p., 4 tab à 2) alors que Lionel Messi a craqué dans cette séance fatidique.

Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager après le temps réglementaire, puis en prolongation (0-0). Les deux formations étaient réduites à dix après les exclusions de Marcelo Diaz pour le Chili (28e) après un second avertissement et de Marcos Rojos (43e) pour l'Argentine lors d'une première période très musclée et étouffante. Et si Gonzalo Higuain s'est procuré une occasion en or dès la 21e minute, le Chili a attendu la 79e minute pour mettre en danger Sergio Romero, le portier argentin. En prolongation, Chiliens et Argentins ont tour à tour tenté de faire la différence, sans succès.

C'est donc aux tirs au but que la finale s'est jouée. Et à ce jeu, le Chili a montré sa supériorité. Ce nouvel échec, après les finales du Mondial 2014 (1-0 a.p. contre l'Allemagne) et de la Copa 2015, est un nouveau camouflet personnel pour Lionel Messi qui, à 29 ans, a tout remporté avec son club, le FC Barcelone, et court toujours après la consécration en sélection.