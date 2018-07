"Ces Diables rouges restent des diables", met en garde Alain Boghossian

publié le 07/07/2018 à 09:09

Qui gagnera sa place en finale ? Mardi 10 juillet à Saint-Pétersbourg, la France et la Belgique s'affronteront en demi-finale de Coupe du monde. Une rencontre à hauts risques pour les Bleus, qui devrait se révéler éprouvante. Pour Alain Boghossian, ancien joueur de l'Équipe de France 1998 et consultant pour RTL et Yahoo pendant la Coupe du monde, "attention à cette équipe belge, ces Diables rouges qui restent des diables".



"L'équipe belge est la plus forte offensivement avec l'Équipe de France", estime l'ancien joueur de football. Selon lui, les trois attaquants rivalisent très largement en termes de puissance avec les Français Mbappé, Griezmann et Giroud.

Néanmoins, le spécialiste note que les Bleus "montent en puissance, montent en confiance" au fur et à mesure de la compétition. "Contre l'Argentine c'était un match à sensations avec un dénouement particulier alors que contre l'Uruguay c'était maîtrisé avec des Uruguayens absents". Alain Boghossian se montre optimiste à l'égard de l'équipe nationale : "Mon pronostic pour moi, c'est l'Équipe de France qui va être en finale." Verdict mercredi 10 juillet.