Alexandre Lacazette répond aux critiques sur sa première saison en Angleterre

publié le 03/08/2018 à 19:28

Arsenal a gagné et Alexandre Lacazette en a profité pour se livrer. L'attaquant qui a égalisé à la dernière minute d'un match amical entre Arsenal et Chelsea s'est exprimé après la victoire de son équipe aux penalties.



Dans des propos tenus en zone mixte et rapportés par plusieurs médias dont L'Équipe, Alexandre Lacazette est revenu sur les critiques dont il a été la cible lors de sa première année pour les Gunners : "Je me fiche du jugement des gens. Je sais que si je reste à Arsenal, le club sera content et mes coéquipiers aussi".

L'ancien lyonnais reste positif même si il convient que sa première saison anglaise n'est pas totalement satisfaisante sur le plan statistique. "C'est terminé et pour moi c'est du passé. Quand je ne marque pas, bien sûr que je suis frustré mais c'est terminé. C'était ma première saison alors je ne peux pas être trop dur envers moi-même, même si j'ai envie de marquer plus de buts".

Enfin pour Lacazette l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, il affirme ne pas voir cela comme un point noir sur son temps de jeu : "Je n'ai jamais dit que c'était une mauvaise chose pour moi. J'étais heureux car je savais que je pouvais jouer avec lui. Je ne le vois pas comme un rival".