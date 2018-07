publié le 27/06/2016 à 09:55

C'est parti pour cette 130e édition de Wimbledon. En tant que détenteur du trophée, le Serbe Novak Djokovic a ouvert le bal en premier sur le "Centre court", face à un local, le Londonien James Ward, 177e mondial. Le numéro 1 mondial a été poussé au jeu décisif dans la deuxième manche mais s'est imposé en trois sets (6-0, 7-6, 6-4).



Djokovic retrouvera au prochain tour le Français Adrian Mannarino (55e). Jérémy Chardy (tombeur de Gaël Monfils en cinq sets), Gilles Simon, Julien Benneteau, Nicolas Mahut, Édouard Roger-Vasselin, Pierre-Hugues Herbert et Alizé Cornet ont également réussi leurs débuts dans le camp tricolore.

Roger Federer était lui aussi au programme de cette première journée. Le Suisse, toujours numéro 3 mondial, est passé mais a eu du fil à retordre face à l'Argentin Guido Pella (52e), qui l'a poussé au jeu décisif des deux premières manches (7-6, 7-6, 6-3). Prochain tour contre l'étonnant Britannique Marcus Willis, 772e mondial et issu des qualifications.

Wimbledon : les résultats de lundi 27 juin

Simple messieurs (1er tour) :

Sergiy Stakhovsky (UKR) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 6-3, 6-4, 6-4

Pierre-Hugues Herbert (FRA) bat Philipp Kohlschreiber (ALL/N.21) 7-5, 6-3, 3-6, 6-3

Marin Cilic (CRO/N.9) bat Brian Baker (USA) 6-3, 7-5, 6-3Adrian Mannarino (FRA) bat Kyle Edmund (GBR) 6-2, 7-5, 6-4

Ivo Karlovic (CRO/N.23) bat Borna Coric (CRO) 7-6 (10/8), 7-6 (9/7), 6-4

David Ferrer (ESP/N.13) bat Dudi Sela (ISR) 6-2, 6-1, 6-1Lukas Lacko (SVQ) bat Paolo Lorenzi (ITA) 6-4, 6-7 (5/4), 7-5, 6-3

Nicolas Almagro (ESP) bat Rogerio Dutra Silva (BRE) 6-3, 7-6 (8/6), 5-7, 3-6, 6-3

Novak Djokovic (SER/N.1) bat James Ward (GBR/WC) 6-0, 7-6 (7/3), 6-4

Grigor Dimitrov (BUL) bat Bjorn Fratangelo (USA) 6-3, 6-4, 6-2

Damir Dzumhur (BIH) bat Denis Kudla (USA) 7-6 (7/5), 7-5, 2-6, 1-6, 6-3

Nicolas Mahut (FRA) bat Brydan Klein (GBR) 7-6 (7/5) 6-4, 6-4David Goffin (BEL/N.11) bat Alexander Ward (GBR/WC) 6-2, 6-3, 6-2

Denis Istomin (OUZ) bat Kevin Anderson (AFS/N.20) 4-6, 6-7 (13/45), 6-4, 7-6 (7/2), 6-3

Sam Querrey (USA/N.28) bat Lukas Rosol (RTC) 6-7 (6/8), 6-7 (5/7), 6-4, 6-2, 12-10

Gilles Simon (FRA/N.16) bat Janko Tipsarevic (SER) 4-6, 6-4, 7-5, 6-3

Andreas Seppi (ITA) bat Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 6-2, 6-4, 6-0

Julien Benneteau (FRA) bat Illya Marchenko (UKR) 6-4, 6-2, 7-6 (10/8)

Milos Raonic (CAN/N.6) bat Pablo Carreno Busta (ESP) 7-6 (7/4), 6-2, 6-4

Alexandr Dolgopolov (UKR/N.30) bat Evgeny Donskoy (RUS) 6-2, 6-4, 3-6, 7-6 (7/3)

Édouard Roger-Vasselin (FRA) bat Teymuraz Gabashvili (RUS) 1-6, 6-3, 6-4, 6-4

Kei Nishikori (JAP/N.5) bat Sam Groth (AUS) 6-3, 6-4, 7-5

Thomaz Bellucci (BRE) bat Ruben Bemelmans (BEL) 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 8-6

Marcus Willis (GBR) bat Ricardas Berankis (LTU) 6-3, 6-3, 6-4

Robin Haase (PBS) bat Diego Schwartzman (ARG) 2-6, 6-2, 6-3, 2-6, 7-5

Steve Johnson (USA) bat Malek Jaziri (TUN) 7-5, 7-6 (7/2), 6-4

Jack Sock (USA/N.27) bat Ernests Gulbis (LET) 6-4, 6-4, 6-4

Daniel Evans (GBR) bat Jan-Lennard Struff (ALL) 6-3, 6-7 (8/6), 7-6 (9/7), 7-5

Jérémy Chardy (FRA) bat Gaël Monfils (FRA/N.17) 6-7 (4/7), 6-0, 4-6, 6-1, 6-2

Simple dames (1er tour) :

Carina Witthöft (GER) bat Irina Begu (ROM/N.25) 6-1, 6-4

Maria Sakkari (GRE) bat Saisai Zheng (CHN) 6-3, 6-2

Darya Kasatkina (RUS/N.29) bat Victoria Duval (USA) 6-0, 7-5

Carla Suárez (ESP/N.12) bat Shuai Zhang (CHN)

Samantha Stosur (AUS/N.14) bat Magda Linette (POL) 7-5, 6-3

Sabine Lisicki (GER) bat Shelby Rogers (USA) 6-1, 6-3

Jana Cepelová (SVK) bat Mariana Duque (COL) 7-5, 7-5

Lara Arruabarrena (ESP) bat Olga Govortsova (BLR) 6-2, 1-6, 8-6

Kurumi Nara (JAP) bat Madison Brengle (USA) 6-2, 6-7 (5/7), 6-3

Anna-Lena Friedsam (ALL) bat Zarina Diyas (KAZ) 6-4, 6-0

Samantha Crawford (USA) bat Paula Kania (POL) 7-5, 6-3

Kirsten Flipkens (BEL) bat Nicole Gibbs (USA) 6-3, 6-1

Venus Williams (USA/N.8) bat Donna Vekic (CRO) 7-6 (7/3), 6-4

Madison Keys (USA/N.9) bat Laura Siegemund (ALL) 6-3, 6-1Denisa Allertova (RTC) bat Margarita Gasparyan (RUS) 6-3, 3-0 abandon

Ekaterina Alexandrova (RUS) bat Ana Ivanovic (SER/N.23) 6-2, 7-5

Alizé Cornet (FRA) bat Polona Hercog (SLO) 6-3, 6-0

Lucie Safarova (RTC/N.28) bat Bethanie Mattek-Sands (USA) 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 7-5

Elina Svitolina (UKR/N.17) bat Naomi Broady (ANG) 6-2, 6-3

Carla Suarez Navarro (ESP/N.12) bat Shuai Zhang (CHI) 6-3, 4-6, 6-4

Yaroslava Shvedova (KAZ) bat Julia Georges (ALL) 7-5, 6-4

Garbine Muguruza (ESP/N.2) bat Camila Giorgi (ITA) 6-2, 7-5, 6-4

Simona Halep (ROU/N.5) bat Anna Karolina Schmiedlova (SVQ) 6-4, 6-1

Angelique Kerber (ALL/N.4) bat Laura Robson (GBR) 6-3, 6-2

Misaki Doi (JAP) bat Louisa Chirico (USA) 6-1, 6-2

Francesca Schiavone (ITA) bat Anastasija Sevastova (LET) 7-6 (9/7), 6-4