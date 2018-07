publié le 27/06/2016 à 21:55

Au lendemain des qualifications de Gilles Simon, Jérémy Chardy, Adrian Mannarino,Julien Benneteau, Nicolas Mahut, Édouard Roger-Vasselin, Pierre-Hugues Herbert et Alizé Cornet, huit Français et trois Françaises vont tenter à leur tour de se hisser au 2e tour de ce Wimbledon 2016, mardi 28 juin.



Richard Gasquet, demi-finaliste l'an passé, et Jo-Wilfried Tsonga ont monté la voie à leur compatriotes. Tristan Lamasine et Stéphane Robert se sont inclinés. Benoît Paire s'est imposé. Paul-Henri Mathieu, Lucas Pouille et Albano Olivetti sont en lice chez les messieurs, de Kristina Mladenovic chez les dames. Pauline Parmentier est éliminée. Caroline Garcia s'est qualifiée pour le prochain tour.



Du côté des favoris, après Novak Djokovic et Roger Federer lundi 26 juin, ce sont Andy Murray et Stan Wawrinka qui ont validé leur billet pour le deuxième tour. Pour la première fois en Grand Chelem, l'Écossais était opposé à un compatriote, le Britannique Liam Broady,. Le Suisse affrontait la nouvelle perle du tennis américain Taylor Fritz, qui a pris un set à Roger Federer à Stuttgart.

Wimbledon : les résultats du mardi 28 juin

Simple messieurs (1er tour) :

Viktor Troicki (SRB/N.25) bat Tristan Lamasine (FRA) 6-4, 6-2, 6-2

Yen-Hsun Lu (TPE) bat Alexander Kudryatsev (RUS) 6-4, 6-1, 6-4

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) bat Inigo Cervantes (ESP) 6-4, 7-6 (7/5), 6-4

Dustin Brown (GER) bat Dusan Lajovic (SRG) 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Richard Gasquet (FRA/N.7) bat Aljaz Bedene (GBR) 6-4, 6-3, 6-4

Nick Kyrgios (AUS/N.15) bat Radek Stepanek (CZE) 6-4, 6-3, 6-7 (11/9), 6-1

Albert Ramos-Vinolas (ESP) BAT Vasek Pospisil (CAN) 6-4, 3-6, 6-3, 6-4

John Millman (AUS) bat Albert Montanes (ESP) 7-5, 4-6, 5-7, 6-4, 6-3

Joao Sousa (POR/N.31) bat Dimitry Tursunov (RUS) 3-6, 7-6 (7/2), 4-6, 6-3, 7-5

Feliciano Lopez (ESP/N.22) bat Rajeev Ram (USA) 7-6 (7/5), 6-4, 6-4

Benoît Paire (FRA/N.26) bat Franko Skugor (CRO) 3-6, 7-6 (7/2), 2-6, 6-3, 10-8

Juan Martin del Potro (ARG) bat Stéphane Robert (FRA) 6-1, 7-5, 6-0

Stan Wawrinka (SUI/N.4) bat Taylor Fritz (USA) 7-6 (7/4), 6-1, 6-7 (7/2), 6-4

Andy Murray (GBR/N.2) bat Liam Broady (GBR/W) 6-2, 6-3, 6-4



Simple dames (1er tour) :

Dominika Cibulkova (SVK/N.19) bat Mirjana Lucic-Baroni (CRO) 7-5, 6-3

Serena Williams (USA/N.1) bat Amra Sadikovic (SUI/Q) 6-2, 6-4

Elena Vesnina (RUS) bat Tamira Paszek (AUT) 7-5, 6-2

Timea Babos (HUN) bat Katie Swan (GBR) 6-2, 6-3

Caroline Garcia (FRA/N.30) bat Cagla Buyukakcay (TUR) 6-2, 6-3

Katerina Siniakova (CZE) bat Pauline Parmentier (FRA) 6-3, 7-5



Court central :Caroline Wozniacki (DEN) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.13)



Court N.1 :Monica Puig (PUR) - Johanna Konta (GBR/N.16)Petra Kvitova (CZE/N.10) - Sorana Cirstea (ROM)

Court N.2 :Fernando Verdasco (ESP) - Bernard Tomic (AUS/N.19)Agnieszka Radwanska (POL/N.3) - Kateryna Kozlova (UKR)

Heather Watson (GBR) - Anita Beck (GER)



Court N.3 :Roberta Vinci (ITA/N.6) - Alison Riske (USA)Dominic Thiem (AUT/N.8) - Florian Mayer (GER)Timea Bacszinsky (SUI/N.11) - Luksika Kumkhum (THA)



Court N.4 :

Horacio Zeballos (ARG) - Mikhail Youzhny (RUS)



Court N.5 :

Su-Wei Hsieh (TPE) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.21)

Lucas Pouille ( FRA/N.32) - Marius Copil (ROU)



Court N.6 :

Donald Young (USA) - Leonardo Mayer (ARG)



Court N.7 :

Evgeniya Rodina (RUS) - Lesia Tsurenko (UKR)



Court N.10 :

Albano Olivetti (FRA) - Matthew Barton (AUS)



Court N.11 :

Federico Delbonis (ARG) - Fabio Fognini (ITA)

Ekaterina Makarova (RUS) - Johanna Larsson (SWE)



Court N.12 :Eugenie Bouchard (CAN) - Magdalena Rybarikova (SVK)Aliaksandra Sasnovitch (BLR) - Kristina Mladenovic (FRA/N.31)



Court N.16 :

Alexander Zverev ( GER/N.24) - Paul-Henri Mathieu (FRA)



Court N.18 :Ivan Dodig (CRO) - Tomas Berdych (CZE/N.10)John Isner (USA/N.18) - Marcos Baghdatis (CYP)