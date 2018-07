publié le 27/08/2017 à 10:34

Souvent dénigré par les puristes depuis son officialisation en juin dernier, le duel McGregor-Mayweather n'a pas viré à la farce ou à la mascarade annoncées. Celui-ci a tenu ses promesses alors que certains parlaient déjà de "combat du siècle". Mais entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, la logique a été respectée. La légende de la boxe a bel et bien dominé la star des arts martiaux mixe (MMA), qui disputait son premier combat.



Mais les spectateurs et téléspectateurs en ont eu pour leur argent. Et c'est le champion irlandais qui a dominé les premiers échanges, imposant notamment sa puissance face à un Floyd Mayweather sans réponse. Après quelques provocations, Conor McGregor, qui a remporté 24 de ses 26 combats dans les octogones, a enchaîné les coups pour espérer mettre fin à l'hégémonie de son adversaire. Et ce parfois avec certains coups à la limite des règles du "noble art".

Ça commence à chauffer sérieusement avec ces coups "limites" de #McGregor ! ¿#MayweatherMcGregor #MayweathervMcgregor pic.twitter.com/AOVxCwxw3C — La Boxe Avec Canal (@LaBoxeAvecCanal) 27 août 2017

Mais l'Américain a finalement repris le dessus. Et à la longue, son expérience a joué en sa faveur. Dès la sixième reprise, Floyd Mayweather a de nouveau dominé les débats touchant régulièrement le visage de son adversaire.

En difficulté, Conor McGregor a pourtant refusé d'abdiquer. S'il est apparu au bord de la rupture dès le neuvième round, c'est lors de la dixième reprise que le combat s'est arrêté, sur décision de l'arbitre alors que l'Irlandais paraissait particulièrement fatigué après un nouvel enchaînement de l'Américain. Avec cette nouvelle victoire, la 50e en autant de combat, le boxeur pourrait empocher la somme de 250 millions de dollars et ainsi justifier encore un peu plus son surnom de Floyd "Money" Mayweather.



