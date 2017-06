Floyd Mayweather sort de sa retraite pour affronter Conor McGregor

publié le 15/06/2017 à 05:00

On annonce déjà un choc des titans. Vingt mois après son dernier combat, Floyd Mayweather, champion du monde de boxe dans cinq catégories différentes, a officialisé ce mercredi 14 juin la fin de sa retraite sportive pour un combat contre Conor McGregor, figure de proue de MMA, les arts martiaux mixtes.



Après un peu plus d'un an de tractations et de provocations entre les deux camps, les deux hommes ont maintenant rendez-vous le 26 août à Las Vegas (Nevada) pour ce qui est déjà présenté comme le combat de l'année. "C'est officiel!", a écrit Floyd Mayweather sur son compte Instagram, en légende d'une affiche du combat. "Le combat a lieu", a pour sa part confirmé Conor McGregor sur son compte Twitter. "Les négociations étaient en cours depuis longtemps et se sont passées plutôt facilement, l'impossible est désormais possible", a expliqué sur la chaîne de télévision ESPN Dana White, le patron de l'UFC, principal promoteur de combats MMA avec qui Conor McGregor est sous contrat.

Pour décider qui des deux sportifs est le meilleur combattant du moment, ils s'affronteront, à un poids fixé à 69,8 kg, sur un ring de boxe, dressé dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, selon les règles du noble art. Cette dernière consigne pourrait d'ailleurs désavantager Conor McGregor, lui qui a certes boxé dans sa jeunesse, mais qui s'est fait un nom et un palmarès dans les octogones grillagées de MMA, un sport de combat, interdit dans certains pays - dont la France -, qui allie coups de pied, coups de poing, techniques au sol, étranglements ou encore coups de coude.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 juin 2017