publié le 28/02/2019 à 17:40

A 28 ans, il collectionne déjà 12 titres de champion de France de natation handisport.

"Dans l’eau, j‘ai l'impression de pouvoir un petit peu avoir cette sensation de jambes, de faire quelques battements de jambes même si c’est très subtil. C’est un sport dans lequel je me sens vraiment à l’aise, où je me sens presque valide."



Axel n’a pas toujours été handicapé, il a dû apprendre à vivre avec. Tout petit, il était déjà un mordu de sport extrême. À 8 ans, il débute par le BMX et décroche de nombreux titres, dont celui de champion d’Europe junior. Toujours plus friand de sensations fortes, il passe alors au motocross, et devient un des grands espoirs français dans cette discipline.



Il représentera la France au championnat du monde de Lettonie en 2010 ! C’est lors de ce championnat, le 27 juin, à 20 ans, qu’une chute va changer le cours de sa vie.

L'accident et le miracle

Axel se retrouve avec la colonne vertébrale sectionnée. Après 9h d’opération, et 12 vis posées, ce sont des mois de rééducation qui l’attendent. Il perd 80% de sa marche musculaire.

Pour les médecins, Axel ne remarchera plus. Mais déterminé, l'athlète travaille jours après jours, il pratique des séries de micro-contractions sur ses quadriceps. À force d’acharnement, au bout d’un an, il réussit à se maintenir debout puis à marcher grâce à des prothèses faites sur mesure.



Une marche, qu’il a réussi à adapter avec les 20% de muscles qui lui restent. Accro au sport, il se fixe alors comme défi de participer aux championnat de natation handisport.



Champion !

Et un champion, Axel l’est sans aucun doute. Il suffit de jeter un œil à son mur de trophée. Il les collectionne avec douze titre de champion de France. "Sur les étagères, j'ai un trophée, un peu moins glorieux : le casque avec lequel j’ai eu ma chute en 2010 sur le championnat du monde de motocross. Quand je vois ce casque je n'ai pas de rancune j’ai pas de rancœur, ça fait partie de ma vie et je regrette rien."





Ne pas avoir de rancune. C’est le leitmotiv d’Axel. Une philosophie de vie, qu’il a décidé de partager avec le plus de monde possible. Depuis, il anime des conférences autour du pouvoir du mental. C’est désormais sa principale activité et c’est ainsi qu’il gagne sa vie. Et son emploi du temps est bien rempli. Toujours à la recherche de challenge, Axel s’est fixé un nouvel objectif. Celui de participer au Dakar 2020 !