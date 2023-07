Tour de France 2023 : 5e étape Pau-Laruns mercredi 5 juillet

Cinquième jour de course et déjà les premiers grands cols à gravir pour le peloton, et l'occasion pour les favoris à la victoire finale de se jauger, voire de passer à l'offensive. Conséquence du départ de Bilbao, les Pyrénées sont au menu de la première semaine de course, avec deux étapes au programme. Avant Tarbes - Cauterets-Cambasque (144,9 km) avec l'Aspin, le Tourmalet et la première arrivée en altitude, jeudi 6 juillet, place à Pau - Laruns (162,7 km intégralement dans les Pyrénées-Atlantiques).

Après une mise en route de près de 70 km assez plats, c'est le col de Soudet, l'un des six hors catégorie de cette édition (30 cols au total) qui se dresse devant les coureurs : 15,2 km d'ascension à 7,2% de pente moyenne, sommet au km 87,5. La longue descente mène vers Arette puis vers le pied du col d'Ichère, un 3e catégorie (4,2 km à 7%, sommet au km 124,8). Il reste à gravir le col de Marie Blanque (1re catégorie, 7,7 km à 8,6 km, sommet au km 144,2). La descente mène à Bielle puis à Laruns.

Départ fictif de Pau à 13h05, départ réel à 13h25, arrivée prévue entre 17h20 et 17h50.

Tour de France 2023 : le profil de la 5e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD / AFP

