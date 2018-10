publié le 06/07/2018 à 18:30

Le Tour de France a choisi pour le grand départ de cette édition 2018 un lieu moins "exotique" que le Tour d'Italie 2018, qui s'était élancé de Jérusalem, capitale d'Israël, le 4 mai dernier. Cette 105e édition de la Grande Boucle s'élance comme en 2011 de Noirmoutier. Il y a sept ans, le départ avait été donné sur le passage du Gois. Cette fois, ce sera depuis la commune de Noirmoutier-en-l'Île, à la pointe nord de la presqu'île vendéenne.

Pour cette première étape, qui n'est pas un contre-la-montre contrairement à l'année dernière, les organisateurs ont choisi une étape de plaine. Au terme de 201 km, le long du littoral atlantique via les Sables-d'Olonne, elle se terminera dans les terres, à Fontenay-le-Comte, toujours dans le département de la Vendée. Pour le premier départ en Vendée depuis 2011. Seule difficulté sur le parcours : la côte de Vix, répertoriée en 4e catégorie au km 173 (0,7 km de montée à 4,2% de pente moyenne).



Il est probable que les sprinteurs se disputent la victoire d'étape et le premier maillot jaune. Ce sera peut-être l'occasion de voir le Français Arnaud Démare s'imposer pour la seconde fois sur une étape du Tour de France après sa victoire l'an passé à Vittel. Les autres candidats sont les Allemands Marcel Kittel, André Greipel, le Britannique Mark Cavendish ou encore l'Australien Michael Matthews, à moins que le Slovaque Peter Sagan ne tente de briller d'entrée... ou que le vent se mêle à la partie. Départ à 11h (lancé à 11h10), arrivée prévue entre 15h30 et 16h15.

Tour de France 2018 : le parcours de la 1re étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul DEFOSSEUX / AFP