Tour de France 2018 : Geraint Thomas, l'équipier devenu leader

Geraint Thomas porte le célèbre maillot jaune depuis la 11ème étape du Tour de France 2018. Avec 2 minutes d'avance sur le secondon Tom Dumoulin (NED/SUN) et 3 minutes 31 secondes sur son coépquiper à la SKY Christopher Froome, le Gallois semble parti pour emporter la Grande Boucle cette année. Mais quel est le parcours de cet équipier devenu leader de sa formation.





Ce Gallois de 32 ans a commencé par la piste avec la Grande-Bretagne. Il est passé par les vélodromes avant de s'orienter vers la route à la façon de Bradley Wiggins, le premier Britannique vainqueur du Tour (2012). Champion olympique à Pékin en 2008 avec l'équipe de poursuite, il a récidivé quatre ans plus tard à Londres. Ce n'est qu'après ces JO à domicile qu'il s'est définitivement consacré à sa carrière sur route. Geraint Thomas s'était pourtant signalé très tôt sur la route. En 2004, il avait gagné Paris-Roubaix juniors.

Longtemps cantonné aux fonctions de super-équipier, il a apprivoisé progressivement le rôle de leader. Jusqu'à prendre la place de leader de la SKY pendant ce Tour de France 2018 à son équipier Chris Froome. À son palmarès figurent des courses de référence d'une semaine, Paris-Nice (2016) et, le mois dernier, le Critérium du Dauphiné.

Geraint Thomas est britannique mais il est fier de son identité galloise. Surnommé "G" par ses coéquipiers, il est né à Cardiff, la plus grande ville du pays de Galles, le 25 mai 1986. S'il n'a pas appris la langue galloise à l'école, il a tenu à le faire par la suite auprès de son épouse. C'est sous le maillot gallois qu'il a gagné la course sur route des JO du Commonwealth en 2014 à Glasgow. Le résultat le plus significatif pour le cyclisme gallois à l'époque.



Mais l'actuel leader du Tour de France a avoué ne pas toujours avoir été totalement professionnel. Et il s'est transformé en maigrissant. "La vraie clé, c'est le poids. Quand je faisais de la piste, j'étais gros. J'étais jeune, pas très sérieux et, comme tout bon Gallois, j'aimais vider des pintes. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'efforts pour maigrir", a expliqué dans le journal L'Équipe. Le Gallois d'1,83 m a perdu au moins 5 kilos par rapport aux JO de Pékin. Notamment pour passer sous la barre des 70 kilos, et pouvoir utiliser un rapport poids-puissance favorable en montagne et concrétiser son travail de forçat à l'entraînement.