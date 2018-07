publié le 25/07/2018 à 18:00

Au lendemain de la courte mais rude étape entre Bagnères-de-Luchon et saint-Lary-Soulan, avec ses trois ascensions en seulement 65 km, le Tour de France 2018 propose un "répit" aux coureurs avant de reprendre de la hauteur. L'Aspin, le Tourmaletet l'Aubisque seront notamment au menu, copieux, de la 19e étape entre Lourdes et Laruns (200,5 km). La 18e ne présente quasiment que du plat entre Trie-sur-Baïse, commune des Hautes-Pyrénées, et Pau, préfecture des Pyrénées-Atlantiques (171 km).



Seulement deux côtés de 4e catégorie sont répertoriées, la première en début de parcours - côte de Madiran (1,2 km de montée à 7% de pente moyenne) -, la seconde en fin d'étape - côté d'Anos (2,1 km à 4,6%). Celle dernière peut contrarier les équipes des rares sprinteurs encore en lice dans le final puisque son sommet est situé à 18,5 km de l'arrivée. Départ fictif à 13h55 (réel à 14h), arrivée prévue entre 17h30 et 18h.

tour de France 2018 : le parcours de la 18e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP