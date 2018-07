publié le 22/07/2018 à 16:12

Au lendemain d'une journée de repos à Carcassonne, les rescapés du Tour de France 2018 s'attaquent à la première des trois étapes pyrénéennes, mardi 24 juillet. Autant le 17e volet de la course sera court comme rarement dans l'histoire de l'épreuve (65 km avec deux cols de 1re catégorie et une arrivée hors catégorie en altitude à Saint-Lary-Soulan) autant le 16e est l'un des plus longs : 218 km entre Aude, Ariège, Haute-Garonne, province espagnole de Lérida et de nouveau Haute-Garonne.



Les 130 premiers km proposent deux petites difficultés répertoriées en 4e catégorie, la côte de Fanjeaux (2,4 km de montée à 4,9% de pente moyenne, sommet au km 25) et la côte de Pamiers (2,3 km à 5,8%, km 72). Mais après le sprint intermédiaire de Saint-Girons, la route s'élève sérieusement en direction de Bagnères-de-Luchon.

Les coureurs doivent d'abord se frotter au col de Portet d'Aspet (2e catégorie, 5,4 km à 7,1%), dont le nom est tristement resté célèbre en raison du décès de l'Italien Fabio Casartelli sur le Tour 1995 dans la descente. Juste derrière se situe le col de Menté (1re catégorie, 6,9 km à 8,1%) puis un peu loin, à 10 km de l'arrivée, le col du Portillon (1re catégorie 8,3 km à 7,1%). Départ à 11h30 (réel à 11h40), arrivée entre 16h50 et 17h50.

tour de France 2018 : le profil de la 16e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP