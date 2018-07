publié le 29/06/2017 à 10:51

Entre films pornographiques, propos vulgaires et préservatifs "car on ne sait jamais d'où les hôtesses vont sortir", Jan Bakelants a fait fort. Dans une interview donnée au quotidien belge Het Laatste Nieuws, ce mercredi 28 juin, le coureur de l'équipe française AG2R La Mondiale s'est fait remarquer. Et de de manière peu flatteuse.





Après coup le Belge et son équipe plaident la plaisanterie mal placée mais les propos que l'on peut lire dans le quotidien flamand ne prêtent pas à sourire : "J'appellerai mes parents une fois que je n'aurai plus de films pornographiques". Lorsque le ou la journaliste l'interroge sur la privation de tous actes sexuels pendant les trois semaines du Tour de France, Jan Bakelants rétorque: "Il y a le porno et les hôtesses."

Le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, s'est élevé face à ces dires et s'est entretenu avec les dirigeants de l'équipe AG2R La Mondiale pour demander des excuses. Cette dernière s'est pour l'instant contenté d'affirmer que ces paroles "sont de très mauvais goût."