Tour de France : "Démare peut remporter une victoire d'étape", estime Jalabert

publié le 25/06/2017 à 20:50

Arnaud Démare était le grand favori à la victoire finale des championnats de France de cyclisme et il a assumé ce statut. Dimanche 25 juin, le sprinteur de l'équipe de la Fédération Française des Jeux est redevenu champion de France en battant de nouveau Nacer Bouhanni. Déjà vainqueur en 2014, le coureur de 25 ans s'est imposé au sprint et au terme des 248 kilomètres de course. La troisième place est revenue à Jérémy Leveau.



"Le grand favori était un sprinteur et l'équipe de Démare était la meilleure donc il s'est passé ce qui était prévu", a d'abord souligné Laurent Jalabert. Puis l'ancien coureur de s'épancher sur les chances françaises d'une victoire lors du prochain Tour de France, dont le départ sera donné le 1er juillet à Düsseldorf (Allemagne) : "Nacer Bouhanni et Arnaud Démare sont capables de remporter une victoire d'étape. Il faut trouver l'ouverture et que tous les feux soient au vert. Je pense que pour Arnaud, c'est le cas. On peut les attendre très haut, il y a des raisons d'y croire". Le dernier sprinteur français a avoir remporté une étape sur sa spécialité était Jimmy Casper, en 2006.