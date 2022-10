Sondage : 41% des Français pensent que le tennis est touché par le dopage

Les grands noms du circuit masculin seront à l'Accor Arena pour le traditionnel Rolex Paris Masters. Et à l'occasion du début du dernier Masters 1000 de l'année, le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL s'intéresse au monde de la petite balle jaune et au dopage notamment.

La joueuse roumaine Simona Halep, titrée à Roland-Garros en 2018, a été provisoirement suspendue pour avoir été testée positive à une substance interdite. 41% des Français considèrent que le tennis est touché par le dopage. Ils sont 20% à penser que le sport n'est pas du tout touché par ce fléau. Plus de la moitié des amateurs de tennis (51%) jugent que le dopage est bien présent dans le monde de la petite balle jaune.

Mais le tennis semble moins associé au dopage en comparaison à d'autres sports. Lors d'un sondage similaire, réalisé en 2016, 94% des Français considéraient que le cyclisme était touché. Ils étaient 85% à le penser pour l'athlétisme, 65% pour le football et 42% pour le rugby.

Le tennis est-il touché par le dopage ? Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

