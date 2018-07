Sébastien Ogier quintuple champion du monde des rallyes

et La rédaction numérique de RTL

30/10/2017

Tout ce qu'il touche se transforme en victoire. Nous sommes le 24 août 2003 à Nantes. La tension est à son comble. La partie est serrée. Sébastien Ogier et son partenaire s'imposent finalement 11 à 9. Le voilà champion de France de boule lyonnaise. Ogier a 20 ans, et a déjà soif de victoire.



"Ce sport m'a appris à être concentré en toutes circonstances", dit-il aujourd'hui à avoir un mental d'acier, pour résister à la pression. Il en faut pour s'imposer en rallye. Hier encore, 5 pilotes en 10 secondes avant la dernière spéciale. Une troisième place finale assure à Ogier son 5e titre mondial.



Sébastien Ogier n'est pas à confondre avec Sébastien Loeb. Les 2 "Sébastien" trustent depuis 2003 tous les titres mondiaux de rallye depuis 14 ans. Personne n'a pu inscrire son nom au palmarès. Ogier a longtemps présenté comme ennemi juré de Loeb, neuf fois champion du monde. Mais les deux hommes se respectent et s'estiment.

Un changement d'écurie salvateur

Ogier, contrairement à Loeb, a pris le risque de changer d'écurie. Ses premiers titres, il les obtient au volant d'une Volkswagen. La marque allemande annonce son retrait de la compétition subitement à la fin de la saison dernière. Sébastien Ogier et son copilote choisissent, dans l'urgence, une petite écurie britannique, "M Sports". Le voilà au volant d'une Ford Fiesta, moins performante. Clairement, ce n'est pas la meilleure voiture, mais le talent a fait le reste.





Ogier est né avec les virages dans le sang. Originaire de Gap, de la vallée du Champsaur et ses routes montagneuses, cet ancien moniteur de ski à Orcière-Merlette s'y connaît en courbes et en vitesse. Il était spécialiste du slalom géant.

Sa femme plus populaire que lui

Avec cinq titres mondiaux, tout comme le judoka Teddy Riner et le bi-athlète Martin Fourcade, Sébastien Ogier n'est pas très connu. Sa femme est plus populaire que lui. Andréa Kayser est Allemande, journaliste, elle présente une émission de sport à la télé outre-rhin.



Ils sont parents d'un petit garçon de 18 mois. Tim devra s'accrocher quand il montra dans la voiture de son père. Neymar en a fait la douloureuse expérience il y a quelques mois. La star du football est montée dans la voiture d'Ogier pour une démonstration de quelques kilomètres. Incapable de lire le roadbook, tellement ça allait vite, Neymar est sorti blanc comme un linge de la voiture.