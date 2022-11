Route du Rhum 2022 : Yoann Richomme remporte la catégorie Class40

C’est à 12h23 heure locale (17h23 heure de Paris) le mercredi 23 novembre que Yoann Richomme à la barre de son Class40 « Paprec-Arkéa » a coupé la ligne d’arrivée de la 12è Route du Rhum en vainqueur.

Parti le 9 novembre dernier de Saint-Malo, il a mis 14 jours 3 heures 8 minutes et 40 secondes pour effectuer la traversée. Il bat ainsi le record qu’il avait déjà établi en 2018 et qui était de 16 jours, 3 heures, 22 minutes et 44 secondes

Sur la ligne d’arrivée à Pointe à Pitre, Yoann Richomme devance Ambrogio Beccaria et Corentin Douguet qui sont toujours en mer ce mercredi 23 novembre à plus de 30mn du but.

L’exploit de Yoann Richomme est encore plus remarquable puisqu’il avait été pénalisé de quatre heures pour avoir volé le départ ce qui lui avait valu d’entamer sa Route du Rhum dès le premier soir en dernière position de la flotte. Mieux encore, il a rallié Pointe à Pitre en devançant 13 monocoque Imoca, exploit sans précédent sur cette course.

A 38 ans et déjà double vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2016 et 2019, le skipper de Larmor Plage entre désormais dans le cercle très fermé des doubles vainqueurs de la Route du Rhum que sont Laurent Bourgnon, Roland Jourdain, Lionel Lemonchois, Franck-Yves Escoffier, Erwan Le Roux et Thomas Ruyant.

