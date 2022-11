Route du Rhum 2022 : Xu Jingkun, le premier skipper chinois à s’élancer

Sur les pontons de Saint Malo, Xu Jingkun ne semble pas perdu. Bien au contraire. A 33 ans, il est l'un des meilleurs athlètes de voile de Chine. Depuis qu'il a rejoint l'équipe nationale chinoise de voile en 2005, il a effectué plus de 110 000 milles nautiques, a bouclé le tour de la mer de Chine en solitaire, a terminé la Mini Transat 2015 en 30 jours entre Douarnenez et Pointe-à-Pitre, a participé aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008 et a établi le meilleur record des athlètes chinois aux Championnats du monde de voile en 2017.

Mais aujourd’hui, cet amoureux de la vie s’est lancé dans un projet fou : celui de participer au Vendée Globe 2024. Et pour s’y préparer, cela commence avec une première Route du Rhum, un vrai défi pour celui qui à l’âge de 12 ans a perdu sa main gauche à la suite d'un accident de feu d’artifice.

Un handicap qui n’empêche pas ce navigateur manchot, fils de fermier pauvre des montagnes de Chine, de se mesurer aux athlètes valides, ce qui lui a valu d’être élu plusieurs fois personnalité de l'année en Chine.

C’est donc à la barre de son Imoca qui porte le nom d’Haikou, une ville au large des côtes chinoises, qu’il s’apprête à traverser l’Atlantique: « A travers mon parcours, je veux montrer que tout le monde a le droit d’avoir des rêves, et la capacité de les réaliser. La voile est une façon puissante d’ouvrir les horizons, de repousser les frontières. J’aimerais que tous les enfants puissent avoir cette chance, quel que soit leur parcours, leurs difficultés, leur handicap. »

