Route du Rhum 2022 : François Gabart a pris la tête au large des Açores

Depuis le 11 novembre, les leaders de la catégorie Ultim 32/23 tentent de s’extirper au plus vite d’une zone de molle au large des Açores et au sortir de la nuit du 11 au 12 novembre et avant d’affronter des rafales de vent supérieures à 40 nœuds sur une mer chaotique, c’est François Gabart qui pointe en tête avec 6 mn d’avance sur Charles Caudrelier et 44 mn sur Thomas Coville.

« On a fait une petite bêtise avant le front, hier. On aurait peut-être dû aller tout droit. François est bien revenu. C’est toutefois sympa de l’avoir à côté. C’est toujours plus excitant quand il y a de l’action » a expliqué Charles Caudrelier lors de la vacation avec la direction de course.

En Imoca, c’est toujours Charlie Dalin, grand favori de cette 12è édition qui mène largement la flotte devant Kévin Escoffier et Thomas Ruyant alors que chez les Ocean Fifty, Thibault Vauchel-Camus possède 21 mn d’avance sur Quentin Vlamynck.

En Class40, Corentin Douguet est en tête mais le Belge Jonas Gerkens, grippé depuis le départ a annoncé son abandon officiel et fait route vers Lorient. Quant au Guadeloupéen Keni Piperol victime d’une voie d’eau, il fait route vers la Corogne.

En catégorie Rhum Philippe Poupon est ce samedi 12 novembre en approche de La Corogne où il va effectuer un arrêt technique alors que, revenu à Lorient jeudi soir pour réparer sa dérive cassée, Armel Le Cléac’h et son Maxi Trimaran doivent reprendre la course ce samedi 12 novembre, sans ambitions sportives, mais avec la motivation de finir l’histoire.

Ce samedi 12 novembre il reste 128 marins en course sur les 138 au départ

