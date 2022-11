Route du Rhum 2022 : 106 voiliers encore en mer

Ce samedi 19 novembre 2022, cela fait dix jours que le départ de la 12è Route du Rhum a été donné de Saint-Malo. A ce jour, seuls six des huit concurrents de la classe Ultim ont franchi la ligne d’arrivée, place désormais aux Ocean Fifty et aux Imoca.

Chez les Ocean Fifty, la victoire finale devrait se jouer dimanche 20 novembre entre Quentin Vlaminck et Erwan Le Roux désormais à moins de 400 milles de l’arrivée. Pour les Imoca, la première marche du podium s’annonce indécise entre Thomas Ruyant qui a ravi la première place à Charlie Dalin qui depuis le départ faisait la course en tête. Mais attention, Jérémie Beyou et Kévin Escoffier sont en embuscade. Dans cette catégorie, le vainqueur est attendu lundi 21 à Pointe à Pitre.

Enfin en Class40, Yoan Richomme, solide leader est encore à plus de 1300 milles de l’arrivée.

Au total et après dix jours de traversée, la direction de course signale 27 abandons depuis le départ de Saint-Malo.

