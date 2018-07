publié le 31/05/2016 à 18:13

Lundi 30 mai, aucun match n'a pu se jouer sur la terre battue de Roland-Garros. Une journée qui représente un manque à gagner important pour le tournoi. Et pour cause, les spectateurs ont dû être entièrement remboursés, les boutiques n'ont rien vendu, les publicités n'ont pas défilé dans la petite boîte noire... "C'est de l'ordre de deux millions d'euros", a affirmé Guy Forget, directeur du tournoi. Avant d'ajouter : "C'est quelque chose de secondaire aujourd'hui, parce que nous dégageons des bénéfices suffisants pour les absorber plus tard".



L'ancien joueur et capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis appelle à une prise de conscience : "ça suffit les petites querelles. Aujourd'hui, on a envie d'avancer. Les gens qui viennent sont prêts à payer cher pour voir des matches et ne font pas de politique. Là, ils sont repartis, ils n'ont rien vu. C'est vraiment frustrant. Imaginez que cela se passe demain (mardi) encore...". Et bien ça n'a pas loupé. Les matches de l'après-midi ont été interrompus trois fois au cours de l'après-midi. En conséquence logique de ces imprévus, les quarts de final opposant Richard Gasquet à Andy Murray et Albert Ramos à Stan Wawrinka ont été reportés à mercredi 31 mai.

Aujourd'hui, la nécessité, c'est d'avoir un toit, mais pour que les choses bougent en France, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience Guy Forget, à propos de Roland-Garros Partager la citation





Des perturbations qui ont relancé le débat du toit sur le Central, réclamé par Guy Forget : "Aujourd'hui, la nécessité, c'est d'avoir un toit, mais pour que les choses bougent en France, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience." Le directeur du tournoi s'est mis en scène dans une vidéo humoristique avec l'Américain John McEnroe pour défendre sa cause. Comme le rappellent Les Décodeurs du Monde, depuis 2010, il pleut quasiment un jour sur trois à Roland-Garros. Avec un toit sur le Philippe-Chatrier lundi 30 mai, on aurait pu jouer quatre matches, au lieu de... zéro.

Comme le souligne John McEnroe, avant d'appeler Barack Obama, dans la vidéo, Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem qui n'est pas équipé d'un toit. L'US Open inaugurera le sien lors de la prochaine édition, qui se tiendra du 29 août au 11 septembre prochain. Mais à Roland-Garros, ce ne sera pas pour l'année prochaine : à cause des recours de riverains et de défenseurs du patrimoine qui bloquent l'extension du site de la Porte-d'Auteil, l'équipement ne pourra être posé avant 2020.