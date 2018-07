publié le 26/05/2018 à 14:45

C'est parti pour trois semaines de tournoi porte d'Auteuil, à Paris. Jusqu'au 10 juin, les meilleurs joueurs de tennis se donnent rendez-vous sur la terre battue de Roland-Garros. Une édition marquée, côté français, par l’absence de Jo-Wilfried Tsonga. Blessé au genou gauche, il a dû déclarer forfait.



Invité du Journal inattendu, samedi 26 mai, Guy Forget a détaillé les chances de médailles françaises. "Nos chances sont plus évidentes sur le papier du côté des filles, avec Caroline Garcia et Christina Mladenovic", a souligné le directeur du tournoi de Roland-Garros. "Carole Garcia numéro 7 mondiale aujourd'hui. Elle a eu des belles victoires significatives dans les semaines qui ont précédé le tournoi", rappelle-t-il.

Un détail qui a toute son importance puisque "souvent on peut distinguer le vainqueur ou le finaliste sur le tournoi de préparation". Sur ce point, Guy Forget le souligne : "les résultats ont été plus probants chez les filles que chez les garçons".

Toutefois, l'ancien capitaine de l'équipe de France voit de belles possibilités chez les hommes. "Lucas Pouille est en belle progression depuis quelques années. Même s'il n'a pas bien joué dernièrement, il est arrivé dans le Top 10 mondial, il est extrêmement motivé. Il a déjà battu Nadal en tournoi du Grand chelem. Je suis sûr qu'avec le soutien du public, il peut faire quelque chose de grand."



Mais Guy Forget mise également sur "les anciens" comme Gaël Monfils, Richard Gasquet, ou encore Gilles Simon.

Le cas Serena Williams

Guy Forget s'est également expliqué sur la "polémique Serena Williams". Aux États-Unis, on reproche au tournoi de ne pas avoir accordé le statut de tête de série à la joueuse, et de la punir d'avoir eu un enfant. Une polémique qui a même pris une tournure politique avec l'intervention d'Ivanka Trump, la fille de Donald Trump qui a estimé sur Twitter que "personne ne devrait être sanctionné professionnellement pour avoir eu un enfant".



"Serena a eu un bébé et après presqu'une année d'absence sur les cours, son classement a chuté, donc elle ne peut pas jouer ni le tournoi, ni même les qualifications avec ce classement-là. Donc, elle a un classement protégé qui lui permet justement de venir et de jouer directement dans le tableau final. Elle n'est donc pas sanctionnée, puisqu'elle peut jouer le tournoi", a noté Guy Forget.



"Certains pensent qu'elle devrait être tête de série et qu'automatiquement on devrait la mettre numéro 2 ou 3 ou 4 mondial... Alors là, il y a grosse polémique parce que la WTA, qui est leur organisation des joueurs professionnels, ne met pas ça en place sur leur propre circuit", précise-t-il. Et d'ajouter que la principale intéressée n'a jamais demandé à être tête de série.