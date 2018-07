publié le 28/05/2017 à 08:00

Gaël Monfils est, habituellement, le Français le plus attendu et le plus scruté lorsqu'approche le tournoi du Grand Chelem parisien. Mais la donne a manifestement changé. Pour cette édition 2017, Jo-Wilfried Tsonga (31%) et Lucas Pouille (25%) sont les deux principales chances d'une victoire française. Ce dimanche 28 mai 2017, les premiers matches du tableau principal débutent et ce pour quinze jours de compétition.



L'année dernière Novak Djokovic (SER), dans le tableau masculin, et Garbiñe Muguruza (ESP), dans le tableau féminin, ont remporté le tournoi. Ils sont favoris à leur propre succession même si Rafael Ndaal (ESP) reste le grand chouchou du Grand Chelem parisien.

L'institut Odoxa a réalisé le sondage les lundi 22 et mardi 23 mai 2017. 1.014 personnes, toutes majeures, ont été interrogées via internet. Parmi ce panel, 380 sont des amateurs de tennis.

La progression de Lucas Pouille

Selon 68% des sondés, un Français ne remportera pas les Internationaux de France. Mais lequel fera le meilleur parcours ? Gaël Monfils est le tricolore le plus à l'aise sur terre battue mais Jo-Wilfried Tsonga, par sa demi-finale perdue face à Stan Wawrinka en 2015, est le seul à avoir atteint le dernier carré de Roland-Garros.



Lucas Pouille, éliminé dès le deuxième tour l'année dernière, présente une évolution remarquable. Le même sondage, effectué en 2016, lui donnait le meilleur parcours selon seulement 4% des amateurs de tennis. Ils sont un quart cette année. Le Manceau reste le favori du sondage avec 31% des voix. La côte de Monfils a, elle, chuté puisqu'elle est passée de 39 à 18% des voix.

Tsonga réalisera le meilleur parcours tricolore selon plus d'un-tiers des Français

Une victoire française selon plus d'un-tiers des interrogés

Jo-Wilfried Tsonga, mercredi 25 mai, ambitionnait simplement d'atteindre la deuxième semaine de ce Roland-Garros 2017. Avec Lucas Pouille, Gaël Monfils et Kristina Mladenovic, ils représentent les principales forces françaises engagées dans la compétition.



Selon les Français (45%) et les amateurs de tennis (52%), un Français ne gagnera "probablement pas" le trophée. Ils sont uniquement 34% à penser le contraire. Des statistiques relativement semblables à celles de l'année dernière (33% à l'époque).

65% des Français ne voient pas une victoire française

Plus d'un français sur deux désintéressé

Chaque année, France Télévisions, diffuseur de la compétition, réalise des records d'audience durant ses journées tennis. En 2015, deux millions de téléspectateurs étaient réunis quotidiennement devant les Internationaux de France.



Pourtant, plus d'un Français sur deux (51%) confie ne pas regarder du tout la compétition. 20% des sondés vont regarder "seulement les derniers matches", 13% "uniquement les matches des Français" et 16% "un maximum de matches en direct". Une très grande partie (93%) des amateurs de tennis suivra attentivement la compétition.

51% des Français n'ont aucun intérêt pour Roland-Garros

Un duel Nadal-Djokovic

En 2016 Novak Djokovic avait remporté pour la première fois de sa carrière le tournoi parisien. C'était le seul Grand Chelem qui manquait à son palmarès. Va-t-il se succéder à lui-même, dimanche 11 juin, date de la finale ? Son seul rival de taille, selon l'institut de sondage Odoxa, est Rafael Nadal.



L'Espagnol a remporté neuf fois cette quinzaine et reste le roi incontesté de la Porte d'Auteuil. Les amateurs de tennis en font leur favori avec 36% des voix. Suit, de très près, le Serbe avec 32%. Aucun Français ne fait partie des neuf choisis.

Rafael Nadal grand favori selon 36% des interrogés