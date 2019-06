Quinté + : les favoris du prix René Ballière

publié le 23/06/2019 à 07:36

Le quinté du dimanche 23 juin 2019 : Les courses ont lieu à Vincennes en 1ère réunion.

TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix René Ballière. 3e course. Départ vers 15h15. Le 12 est non-partant.

La crème du moment et un exploit de plus peut être pour Bold ? Il y a une tirelire d’1 million d’euros au Pmu pour l’ordre du quinté et c’est un départ avec autostart sur 2100m avec les 9 plus riches en 1ère ligne...



BOLD EAGLE n° 1 : cote entre 3 et 4/1.

Le crack retrouvé semble-t-il avec sa seconde place derrière Aubrion du Gers tente le challenge de gagner 4 fois de suite ce Groupe 1. Il peut le faire s’il est bien.

LOOKING SUBERB n° 9 : cote entre 3 et 4/1.

Il est bien selon JMB qui est confiant malgré son numéro à l’extérieur.

DIJON n° 2 : cote entre 6 et 7/1.

Le vainqueur de l’Elitloppet qui va sans doute mener et aller loin. IL a terminé 4e cet hiver du Prix de France sur ce parcours.

TONY GIO n° 5 : cote entre 7 et 8/1.

C’était super la dernière fois. Cette bande des 4 est incontournable.

CARAT WILLIAMS n° 3 : cote entre 14 et 16/1.

C’est à chacun les siens ensuite. Je l’aurais préféré sur plus long. A voir.

BILLIE DE MONTFORT n° 8 : cote entre 21 et 22/1.

Je la retiens pour l’ensemble de son œuvre.

TESSY D’ETE n° 10 : cote entre 15 et 16/1.

Ma dernière minute mais pour une 5e place pas mieux et pour Nivard.

DETROIT CASTELETS n° 13 : cote entre 17 et 20/1.

Une question de parcours.