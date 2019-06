Quinté + : la dernière minute du prix Clementina

publié le 21/06/2019 à 06:47

Quinté du vendredi 21 juin 2019 à Vincennes en semi-nocturne : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Clementina. 3ème course. Départ vers 20h15. 14 partants. Ils sont tous au même poteau et c’est encore une épreuve ouverte avec des favoris pas très sûrs. Méfiance.

N°3 BANDIT BRICK - Cote entre 5 et 6/1.

Jean-Michel Bazire l’estime mais il vient de décevoir pour sa première tentative à ce niveau. Ce sera tout ou rien.



N°14 DREAM GOLD - Cote entre 6 et 7/1.

Son écurie est en regain de forme et il est bien engagé. Bonne chance.



N°6 DROIT D'AUTEUR - Cote entre 9 et 10/1.

Le même entrainement et c’est Éric Raffin.

N°12 DAYAN WINNER - Cote entre 10 et 12/1.

Un Alexandre Abrivard qui court peu à Paris mais qui a des moyens je crois.



N°7 URBANIO - Cote entre 11 et 12/1.

Un Italien difficile à situer mais c’est Björn Goop.

N°4 DIMOKO DE JAMAC - Cote entre 7 et 9/1.

Un Matthieu Abrivard qui est en grande condition.

N°5 TODDLER - Cote entre 9 et 10/1.

Un Suédois qui débute à Vincennes. À voir.

La dernière minute

N°11 DIAVOLO CRISCANI - Cote entre 11 et 12/1.

Il a pour lui sa grande régularité.