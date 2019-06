Quinté + : les favoris du Prix du Jockey Club

publié le 02/06/2019 à 07:32

Les chevaux s'élanceront au départ du Prix du Jockey Club à l'hippodrome de Chantilly ce dimanche 2 juin, à 16h25. L'épreuve se déroulera sur 2.100 mètres et verra courir 15 partants. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



Le n°6, Persian King, cote entre 3 et 4/1.

Le logique favori donc qui reste sur son succès dans la Poule d’Essai . Il va découvrir la distance pour la 1ère fois mais cela ne paraît pas gêner son entourage

Le n°2, Motamarris, cote entre 9 et 10/1.

Invaincu , il monte de catégorie mais avec l’œil de Freddy Head qui le pense très bon . Réponse , après la course

Le n°12, Salom, cote entre 9 et 10/1.

Lui aussi n’a pas connu la défaite . Il est sérieux et c’est le choix de l’écurie Wertheimer très bien représentée chez les 3ans



Le n°1, Zarckallani, cote entre 7 et 9/1.

Un beau challenge car il a couru il y a une semaine mais méfiance : si Alain de Royer Dupré le tente , il sait ce qu’il fait . Une de mes 2 dernières minutes



Le n°5, Roman Candle, cote entre 12 et 13/1.

Le 3ème Fabre après Persian et Slalom . IL pourrait faire le tiercé ! . Il fait toutes ses courses



Le n°3, Mohawk, cote entre 20 et 22/1.

Pas l’irlandais de tout le monde . C’est un coup de cœur



Le n°4, Rockemperor, cote entre 17 et 20/1.

Le petit poucet qui arrive en progression pour l’épreuve . Un outsider valable ..



Le n°15, Surfman, cote entre 14 et 16/1.

Ma seconde dernière minute . IL a des lignes en béton chez lui et son jockey Andréa Atzani est redoutable . Je m’en méfie

