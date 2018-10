publié le 15/10/2018 à 05:22

Ils seront 16 partants au départ du Prix des Gobelins, ce ludni 15 octobre à l’hippodrome d'Enghien à 13h47. Un prix de série au trot donc avec autostart sur 2.150m. C’est malheureusement encore une fois très ouvert.



Le 8 : Ce Bello Romain

Cote entre 6 et 7/1. Je mise sur sa régularité et sa forme du moment puisqu’il reste sur 5 succès. Mais il aurait préféré plus long.

Le 12 : Tesauro

Cote entre 9 et 10/1. Un trotteur doué mais délicat. Tout doit bien se passer. À déconseiller aux cardiaques.

Le 7 : Citizen Kane

Cote entre 9 et 10/1. Un des 2 bons Levesque au départ. Il a l’avantage sur l’autre de s’élancer en première ligne.



Le 9 : Pave The Way

Cote entre 11 et 12/1. Il a un mauvais numéro puisqu’il s’élance en seconde ligne à la corde mais je fais confiance à Matthieu Abrivard.



Le 10 : Archibald

Cote entre 11 et 12/1. Donc le second Levesque drivé par Pierre qui revient en bonne forme.



Le 14 : Romi Mms

Cote entre 14 et 15/1. Pour une place avec Nivard car elle ne gagne jamais.



Le 5 : Vixel

Cote entre 10 et 12/1. Finalement ma dernière minute. J’ai peu aimé sa dernière courses mais il réussit finalement bien à Enghien et Franck Ouvrie est confiant.



Le 1 : Cobra Ar Carac

Cote entre 9 et 10/1. Il a sa chance pour une place, comme d’autres.

