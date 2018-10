publié le 14/10/2018 à 08:04

Ils seront 17 partants au départ du Prix André Adèle, ce dimanche 14 octobre à l’hippodrome d'Auteuil à 15h15. Une course de steeple de 3.500 mètres intéressante mais très ouverte encore.



Le 5 : Défi des MottesCote entre 7 et 8/1. Il progresse et va s’élancer avec la confiance de François Nicolle.

Le 1 : Fasimix

Cote entre 9 et 10/1. Il est chargé mais en forme et régulier.

Le 2 : Diamond CharmCote entre 11 et 12/1. C’est une rentrée mais il est bien dans sa catégorie et il a couru en plat récemment.



Le 8 : RasangoCote entre 12 et 14/1. Il a pour lui son expérience comme son compagnon d’entrainement qui suit.



Le 14 : Bandit d'AinayCote entre 14 et 15/1. Il connait le parcours et a un poids très favorable.



Le 13 : Radiologue

Cote entre 15 et 17/1. Un outsider qui me plait. Il est régulier mais monte de catégorie.



Le 11 : AyurvedaCote entre 21 et 23/1. Elle débute sur le steeple d’Auteuil mais ce n’est pas une impossibilité.



Le 9 : Il s'envole Cote entre 19 et 20/1. Ma timide dernière minute. Le parcours devrait lui convenir.