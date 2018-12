Quinté + : les favoris du Prix des Alpes

publié le 03/12/2018 à 05:10

Ils seront 18 partants au départ du Prix des Alpes à Vincennes ce lundi 3 décembre à 13h47. La course de trot se déroulera sur une distance de 2.100 mètres. Les favoris du jour sont :



N°4 : BIKINI, cote entre 7 et 8/1.

N°9 : ABERCROMBIS, cote entre 9 et 10/1.

N°18 : BLACK RAIN, cote entre 20 et 22/1.



N°8 : BODEGA CHENEVIERE, cote entre 10 et 11/1.



N°15 : BRANDEIS JET, cote entre 16 et 17/1.



N°13 : BAYOKOS ATOUT, cote entre 12 et 14/1.



N°3 : BIENTOT JENILOU, cote entre 7 et 8/1.



N°5 : BON JENILOU, cote entre 12 et 14/1.