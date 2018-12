Quinté + : les favoris de la Finale du Grand National du Trot

publié le 02/12/2018 à 06:30

Quinté du dimanche 2 décembre 2018 à Vincennes dans la Finale du Grand National du Trot. Départ vers 15h17 avec 18 partants sur une course de 2850 mètres.





N°17 : CLEANGAME. Cote entre 2 et 3/1.

N°14 : CEYLAN DAIRPET. Cote entre 7 et 8/1.

N°6 : CICERO NOA. Cote entre 12 et 13/1. Ma dernière minute.



N°5 : BONNE COPINE. Cote entre 15 et 16/1.



N°16 : BLE DU GERS. Cote entre 10 et 11/1.



N°10 : AUFOR DE MIRE. Cote entre 21 et 22/1.



N°12 : BALFOUR. Cote entre 11 et 13/1.



N°11. VIKING FROMENTRO