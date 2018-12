Quinté + : les favoris du prix de Salvanhac à Paris-Vincennes

publié le 27/12/2018 à 08:15

Le départ du prix de Salvanhac jeudi 27 décembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes sera donné à 13h45. Le n°14, Calaska de Guez, est non partante. Les favoris du jour sont :



Le n°5, Nancy America, cote entre 4 et 6/1. Franck Nivard avait les ordres d’être offensif la dernière fois. Cela s’est mal passé. Il déclare qu’il va attendre et finir cette fois. Elle peut l’emporter.

Le n°8, Cadix, cote entre 7 et 8/1. Elle vient également de décevoir dans la course de Nancy. Mais vu le lot, on doit la reprendre.

Le n°10, Seibella Park, cote entre 12 et 13/1. Elle est en manque de compétition mais a des moyens. Affaire d’impression.



Le n°11, Busy Money Ringeat, cote entre 13 et 14/1. Elle peut se placer avec Raffin...



Le n°3, Cayenne De Houelle, cote entre 13 et 16/1. Elle aussi vient de décevoir mais on peut encore la racheter pour un accessit.





Le n°7, Batata, cote entre 12 et 14/1. Elle reste sur un succès mais monte de catégorie.



Le n°2, Class Action, cote entre 10 et 12/1. Une intermittente. Selon son bon vouloir...

La dernière minute

Le n°6, Comedy Jet, cote entre 9 et 10/1. C’est ma timide dernière minute et ce sera une question de sagesse car elle reste sur deux distancements.