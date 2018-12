Quinté + : les favoris du prix Constant Hervieu

publié le 22/12/2018 à 05:18

Ils seront 14 partants au départ du prix Constant Hervieu ce samedi 22 décembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes à 15h15. La course se déroulera sur une distance de 2.700 mètres. Les favoris du jour sont :



Le n°8, Doberman, cote entre 8 et 9/1. J’espère que Franck Nivard aura plus de réussite que ce vendredi. Là, c’est un semi-outsider qui est un redoutable finisseur. Il lui faut le bon parcours et une course qui roule, donc.



Le n°13, Delloro Vedaquais, cote entre 10 et 11/1. Un des deux Allaire avec le suivant. Il est en regain de forme et déferré des quatre, ce qui est rare. Méfiance.

Le n°12, Direct Way, cote entre 9 et 10/1. La dernière minute. C’est la ligne de Doberman et un trotteur qui s’assagit. Il est aussi cette fois déferré des quatre, ce qui n’était pas le cas la dernière fois.

Le n°2, Cocktail Julino, cote entre 10 et 12/1. La drive de Matthieu Abrivard et un trotteur régulier mais qui monte un peu de catégorie.



Le n°11, Captain Sparrow, cote entre 13 et 15/1. C’est la ligne là de Coach Franbleu, qu’il a poussé la dernière fois. Bonne chance.



Le n°5, Dragon Des Racques, cote entre 15 e 16/1. Un bel outsider. Il a des moyens, son écurie est en forme et il revient bien.



Le n°6, Cicero Noa, cote entre 20 et 22/1. Il court trop souvent mais c’est sa distance. En fin de combinaison, pas mieux.

Le bon favoris

Le n°8, Doberman, cote entre 8 et 9/1. J’espère que Franck Nivard aura plus de réussite que ce vendredi. Là, c’est un semi-outsider qui est un redoutable finisseur. Il lui faut le bon parcours et une course qui roule, donc.