Quinté + : les favoris du Prix de Maurepas

publié le 02/03/2019 à 06:03

Les courses ont lieu ce samedi 2 mars à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Maurepas. 3ème course. Départ vers 15h15. 16 partantes. C'est le dernier quinté du meeting d’hiver, avec des juments qui se tiennent de près et qui s’élancent toutes au même poteau. C’est ouvert car toutes peuvent faire l’arrivée.



Le 15 : Erolina

Cote entre 3 et 5/1. Elle vient de remporter la course de référence et est de nouveau bien engagée avec Éric Raffin.

Le 13 : Épatante Star

Cote entre 14 et 15/1. Un outsider mais elle progresse bien.

Le 9 : Esperanza Idole

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. J’oublie sa dernière course pour l’avant-dernière où elle terminait tout près de ma favorite. J’aime bien.



Le 5 : Eliska Berry

Cote entre 7 et 8/1. La drive de Bazire, qui s’entend bien avec elle. Elle progresse.



Le 4 : Elegante Delo

Cote entre 10 et 11/1. Une Goop qui reste sur un succès sur plus court.



Le 6 : Effigie royale

Cote entre 13 et 14/1. Elle a déjà remporté deux courses cet hiver. Si elle n’est pas fatiguée, elle peut se placer.



Le 2 : Energie d'Echal

Cote entre 11 et 13/1. Encore une chance de bien faire avec Anthony Barrier.



Le 11 : Energy du Bouffey

Cote entre 14 et 15/1. La ligne de mes favorites. Elle a sa chance.

Le bon favori

