Quinté + : les favoris du prix de la Picardie

publié le 24/12/2018 à 07:30

Ils seront 16 partants au départ du prix de la Picardie lundi 24 décembre à l'hippodrome de Cagnes-sur-mer à 13h47. La course se déroulera sur une distance de 4.000 mètres. Les favoris du jour sont :



Le n°1, Cote d'Azur, cote entre 3 et 4/1. La lauréate de cette épreuve qui peut récidiver car le lot reste à sa portée malgré sa pénalité au poids. C'est ma favorite.

Le n°12, My Boy, cote entre 8 et 9/1. Le 4e de la course de référence qui effectuait ce jour- là sa rentrée. Il a dû progresser.

Le n°13, Pagomix, cote entre 7 et 8/1. C’est le second de la course de référence et il est mieux placé au poids.



Le n°3, Pinson du Rheu, cote entre 9 et 10/1. On en parle en bien pour cette course. Méfiance...



Le n°14, Lovely Vallee, cote entre 20 et 22/1. Un outsider qui me plaît. Elle peut profiter de son poids mais c’est une attentiste. Donc plus pour une place.



Le n°9, Le But, cote entre 11 et 12/1. Un chouchou ! Mais je le préfère sur le steeple... Pour un accessit aussi.



Le n°10, Scottish Sun, cote entre 12 et 14/1. Elle aime la piste. Chance normale.





Le n°11, Blues Wave, cote entre 13 et 14/1. On en parle également en bien.

La dernière minute

