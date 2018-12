Quinté + : les favoris du Prix de Blois

publié le 06/12/2018 à 05:12

Ils seront 16 partants au départ du Prix de Blois à Vincennes ce jeudi 6 décembre à 13h47. La course de trot se déroulera sur une distance de 2.100 mètres. Les favoris du jour sont :



N°10 : DAY OR NIGHT IN

N°6 : BEL AVIS

N°11 : ANGE DE LUNE



N°15 : VARUS DU BOCAGE



N°9 : SHARON GAR



N°1 : CARABINIERI



N°16 : CANTIN DE L'ECLAIR



N°5 : RANCH KELLY